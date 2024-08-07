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İsrail'e sosyal kalkan olan sansürcü META'ya küresel tepki! Türkiye dijital faşizme "dur" dedi... Maduro WhatsApp'tan 'kurtuldu'

Soykırımcı İsrail'e 'sosyal kalkan' oluşturup küresel vicdanı hiçe sayan META'nın baskıcı ve sansürcü tutumuna tepkiler katlanarak büyüyor. Türkiye dijital faşizme 'dur' deyip Instagram'a 'katalog suçlar'dan erişim engeli getirdi. Malezya Başbakanı'nın Haniye paylaşımlarını kaldıran META tepkiler sonrası özür dileyip geri adım attı. Öte yandan META, Güney Amerika'da üst düzey bir protesto ile karşı karşıya kaldı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, canlı yayında "Barış istiyorsanız WhatsApp'tan kurtulun" diyerek canlı yayında WhatsApp'ı sildi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 09:27 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 09:46
İsrail’e sosyal kalkan olan sansürcü META’ya küresel tepki! Türkiye dijital faşizme dur dedi... Maduro WhatsApp’tan ’kurtuldu’

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Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi META'ya yönelik küresel çapta protestolar sürüyor.

Gazze'de soykırım karşısında 3 maymunu oynayıp soykırımcı İsrail'e 'sosyal kalkan' oluşturan META, son dönemde küresel vicdanı hiçe sayan 'dayatmacı' ve 'baskılayıcı' tutumuyla ön planda.

İsrail'e kalkan olan META, Haniye paylaşımlarını sansürlediİsrail'e kalkan olan META, Haniye paylaşımlarını sansürledi

META'DAN İSRAİL'E SOSYAL KALKAN! ŞEHİT HANİYE'NİN FOTOĞRAFINA BİLE SANSÜR

META son olarak Tahran'da uğradığı siyonist suikast sonrası şehit olan İsmail Haniyye'nin fotoğraflarını sansürlemeye başladı.

Haniye ile ilgili taziye mesajlarına kısıtlama getirecek kadar ileri gitti.

Soykırımcı İsrail'den META'ya teşekkürSoykırımcı İsrail'den META'ya teşekkür

Bilindiği üzere META Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, İsrail destekçisi. Gazze'yi kana bulayan işgalci İsrail ordusu Zuckerberg'e kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etmişti.

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META'NIN DİJİTAL FAŞİZMİNE TÜRKİYE 'DUR' DEDİ

Instagram'ın baskıcı tutumuna Türkiye 'dur' dedi. Devleti temsil eden kurum hesaplarına getirilen sansür ve işlenen 'Katalog Suçlar' kapsamında Instagram'a erişim engeli getirildi. META temsilcileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileriyle masaya oturdu. META, PKK konusunda somut adım atmak için niyet beyan etti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahimMalezya Başbakanı Enver İbrahim

MALEZYA BAŞBAKANI'NA 'HANİYE' SANSÜRÜ

Aynı META, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ilgili paylaşımlarının sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram'dan sildi. Gelen tepkiler sonrası özür dileyen platform, "operasyonel bir hata" nedeniyle paylaşımların 'yanlışlıkla' kaldırıldığını savundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro canlı yayında Whatsapp sildiVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro canlı yayında Whatsapp sildi

İsrail'e sosyal kalkan oluşturan META, Güney Amerika'da üst düzey bir protesto ile karşı karşıya kaldı.

Maduro, canlı yayında WhatsApp'ı telefon ekranından sildi



CANLI YAYINDA WHATSAPP'I SİLDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek, bu uygulamayı canlı yayında sildi.

Maduro canlı yayında Whatsapp sildiMaduro canlı yayında Whatsapp sildi

Başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Maduro, WhatsApp uygulamasını resmen kaldırdı.

Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro canlı yayında Whatsapp sildiVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro canlı yayında Whatsapp sildi

"BARIŞ İSTİYORSANIZ WHATSAPP'TAN KURTULUN"

Topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından "büyük" alkış aldı.

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Meta'dan Malezya'da "geri" adım: Operasyonel bir hata!

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