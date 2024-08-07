İsrail'e sosyal kalkan olan sansürcü META'ya küresel tepki! Türkiye dijital faşizme "dur" dedi... Maduro WhatsApp'tan 'kurtuldu'

META'NIN DİJİTAL FAŞİZMİNE TÜRKİYE 'DUR' DEDİ
Instagram'ın baskıcı tutumuna Türkiye 'dur' dedi. Devleti temsil eden kurum hesaplarına getirilen sansür ve işlenen 'Katalog Suçlar' kapsamında Instagram'a erişim engeli getirildi. META temsilcileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileriyle masaya oturdu. META, PKK konusunda somut adım atmak için niyet beyan etti.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim
MALEZYA BAŞBAKANI'NA 'HANİYE' SANSÜRÜ
Aynı META, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ilgili paylaşımlarının sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram'dan sildi. Gelen tepkiler sonrası özür dileyen platform, "operasyonel bir hata" nedeniyle paylaşımların 'yanlışlıkla' kaldırıldığını savundu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro canlı yayında Whatsapp sildi
İsrail'e sosyal kalkan oluşturan META, Güney Amerika'da üst düzey bir protesto ile karşı karşıya kaldı.
CANLI YAYINDA WHATSAPP'I SİLDİ
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek, bu uygulamayı canlı yayında sildi.
Maduro canlı yayında Whatsapp sildi
Başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Maduro, WhatsApp uygulamasını resmen kaldırdı.
Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro canlı yayında Whatsapp sildi
"BARIŞ İSTİYORSANIZ WHATSAPP'TAN KURTULUN"
Topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından "büyük" alkış aldı.