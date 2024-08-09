Rezalet oyun Roblox, pedofiliyi normal gösterdi! Çocukları sapkınlığa yöneltti: Erişim engeline ailelerden destek

15 milyonu aşkın oyuncunun kayıtlı olduğu oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak pedofili, eşcinsellik ve cinsel içerikli içerikler barındırması tespiti üzerine Roblox'un engellendiğini açıkladı. Oyun platformunda söz konusu içeriklerin denetlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle erişim engelinin getirildiği ifade edildi.



AĞIR KÜFÜR VE ŞİDDET DE VAR

Youtube'da yüzbinlerce takipçisi bulunan ve çektiği oyun videolarında Sertaç Abi ismiyle tanınan Sertaç Güngör, erişim engeli kararına destek verdi. Güngör desteğini şu ifadelerle dile getirdi: "Son 3 yıldır da çocukları uzak tutabilmek için çabalıyorum ve gündem oluşturuyorum. Roblox'un çok büyük bir kısmı istismardan oluşuyor. Pedofili, eşcinsellik, aşırı şiddet, ağır küfür, +18 cinsellik vb ne kadar sapkın oyun modu varsa oyunun market önerilerinin en üst sıralarında bulunuyor."



ADETA ZEHİR SAÇIYOR....

Dijital Baba kullanıcı adıyla tanınan araştırmacı ve bilişimci Orhan Toker ise paylaştığı videoda Roblox kararıyla ilgili şunları söyledi: Çocuklarımıza zehir saçan faaliyetlerin durdurulana kadar engellenmesinde hiçbir sakınca görmüyorum. Roblox içindeki sohbette çocukları ailelerinden uzaklaştıracak, ailelerinden soğutacak telkinler yapılabiliyor.



ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemi olarak adlandırılıyor. Roblox, oyun platformu olarak biliniyor ve 16 yaş altı çocukların çoğunlukta olduğu bir kitlesi mevcut.

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