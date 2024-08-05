Başkan Erdoğan'dan 'Instagram' açıklaması: Dijital faşizmle karşı karşıyayız | İsrail'in suç ortağı Batı... "Küresel sistem iflas etti"

Değerli fikirleriyle programın içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. İnsan ve hak hürriyetlerinde son 22 yılda devrimlere imza atmış bir parti olarak başarılarla dolu partimize katkılar yapacağına inanıyorum.





"DÜNYA SİYASETİ EN SERT VİRAJINDA"

İnsan hakları eğitim programımız titizlikle hazırlanmış içeriğiyle bu amaca hizmet edecektir. Programımızı dünyada son derece ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönemde icra ediyoruz. Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor. Uluslararası sistemde büyük bir güç boşluğu var. Bu boşluk gün geçtikçe tebarüz ediyor. Kendini net olarak hissettiriyor. Kan, zulüm, savaş ve çatışma sahneleri adeta sıradan hale geldi. İnsanlığın kendi ortak güvenliğini temin etmek için tesis ettiği normlar kurumlar günden güne irtifa kaybediyor.

İnsanlığın çok acı tecrübeler sonrasında inşa ettiği kural temelli sistemin yıkılışına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bunu tersine çevirecek adımlar da atılmıyor. Ne Irak'ın işgalinden ne Suriye itilafından ne de Rusya-Ukrayna savaşından maalesef gerekli dersler çıkarılamadı.

Bu kayıtsızlık karşısında patlak veren her kriz bir öncekini maalesef aratmıştır. Ancak Gazze kriziyle beraber küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir. Gazze tüm dünyada maskeleri indirmiş, 10 yıllardır bize örnek gösterilen kurumların içinin ne kadar kof olduğunu apaçık ortaya koymuştur.



Gazze'de Filistin halkının maruz kaldığı soykırımı anlatmaya kelimeler kıyafet etmiyor. Katliam görüntülerine bakmaya inanın can dayanmıyor. Kafası kopmuş masum bebeklerin, bombaların altında öksüzleriyle birlikte hayatta kalmaya çalışan annelerin görüntülerini izlemeye hiçbirimizin kalbi dayanmıyor. Soykırım başlayalı tam 10 ay oldu. Bu sürede 16 binden fazla çocuk öldü, 40 bin masum insan şehit edildi. Enkaz altındaki 10 binden fazla şehidin naaşına ulaşılamıyor. İsrail Gazze'lileri sadece bomba ve kurşunlarla öldürmüyor. Aç, susuz, gıdasız bırakarak öldürüyor. Haydut devlet avuç içi kadar toprak parçasına sıkıştırdığı 2,3 milyon insana karşı barbarlığın her türlüsünü sergiliyor.