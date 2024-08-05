Başkan Erdoğan'dan 'Instagram' açıklaması: Dijital faşizmle karşı karşıyayız | İsrail'in suç ortağı Batı... "Küresel sistem iflas etti"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Genel Merkezi
'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'na katıldı.
Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
Değerli fikirleriyle programın içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. İnsan ve hak hürriyetlerinde son 22 yılda devrimlere imza atmış bir parti olarak başarılarla dolu partimize katkılar yapacağına inanıyorum.
"DÜNYA SİYASETİ EN SERT VİRAJINDA"
İnsan hakları eğitim programımız titizlikle hazırlanmış içeriğiyle bu amaca hizmet edecektir. Programımızı dünyada son derece ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönemde icra ediyoruz. Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor. Uluslararası sistemde büyük bir güç boşluğu var. Bu boşluk gün geçtikçe tebarüz ediyor. Kendini net olarak hissettiriyor. Kan, zulüm, savaş ve çatışma sahneleri adeta sıradan hale geldi. İnsanlığın kendi ortak güvenliğini temin etmek için tesis ettiği normlar kurumlar günden güne irtifa kaybediyor.
İnsanlığın çok acı tecrübeler sonrasında inşa ettiği kural temelli sistemin yıkılışına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bunu tersine çevirecek adımlar da atılmıyor. Ne Irak'ın işgalinden ne Suriye itilafından ne de Rusya-Ukrayna savaşından maalesef gerekli dersler çıkarılamadı.
Bu kayıtsızlık karşısında patlak veren her kriz bir öncekini maalesef aratmıştır. Ancak Gazze kriziyle beraber küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir. Gazze tüm dünyada maskeleri indirmiş, 10 yıllardır bize örnek gösterilen kurumların içinin ne kadar kof olduğunu apaçık ortaya koymuştur.
Gazze'de Filistin halkının maruz kaldığı soykırımı anlatmaya kelimeler kıyafet etmiyor. Katliam görüntülerine bakmaya inanın can dayanmıyor. Kafası kopmuş masum bebeklerin, bombaların altında öksüzleriyle birlikte hayatta kalmaya çalışan annelerin görüntülerini izlemeye hiçbirimizin kalbi dayanmıyor. Soykırım başlayalı tam 10 ay oldu. Bu sürede 16 binden fazla çocuk öldü, 40 bin masum insan şehit edildi. Enkaz altındaki 10 binden fazla şehidin naaşına ulaşılamıyor. İsrail Gazze'lileri sadece bomba ve kurşunlarla öldürmüyor. Aç, susuz, gıdasız bırakarak öldürüyor. Haydut devlet avuç içi kadar toprak parçasına sıkıştırdığı 2,3 milyon insana karşı barbarlığın her türlüsünü sergiliyor.
"BATI, İSRAİL'İN SUÇ ORTAĞI"
Batı, İsrail'in suç ortağı. Bu desteklerini gizleme gereksinimi duymadan katilleri avuçları şişinceye kadar alkışlayarak alenen gösteriyorlar. Burada şu ikazı açık açık yapmak zorundayım. Tarih kimin nerede durduğunu kaydetmektedir. Günümüzün Hitler'i Netanyahu'nun yalanlarını ayakta alkışlayanlar, ellerine yapışan o kara lekeyi ömür boyu temizleyemeyecek. Mazlumların acıları üzerinde sevinç çığlıkları atanları ne tarih ne de çocukları affedecek.
Biz dünyanın gözlerinin filistin'e döndüğü bu günde fırsat bu fırsat deyip birilerine şirin görünme niyetinde değiliz. Biz ne kadar ağır olursa olsun hakkı tutup kaldırmanın derdindeyiz. Filistin sınavından hem şahsen hem de ülke ve millet olarak alnımızın akıyla çıkmanın samimi gayreti içindeyiz. Kim ne derse desin, soykırımcıların olması gereken yer meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır. 40 bin insanın ölümünden sorumlu olmayıp bir de kırmızı halıyla karşılamak vicdansızlıktan ötedir.
HANİYE SUİKASTI
Hamas Büro Başkanı Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesini. O korkunç görüntüler Filistin halkını derinden yaralamakla kalmamış, Netanyahu'yu şımartmıştır. Akıl ve izan sahibi hiçbir kimse böyle bir durumu normal karşılayamaz. Buradan bir kez daha Haniye'ye Allah'tan rahmet. Filistin halkına ve ailesine baş sağlığı diliyorum. 50-60'ı aşkın yakınları şehit oldu. Ama hiçbir zaman Haniye yüzündeki tebessümü kaybetmedi. Böyle bir insandı. Haniye'yi tanıyan herkes onun nasıl yiğit dava adamı olduğunu çok çok iyi bilirdi. Kendisi aynı zamanda Filistin'in son seçilmiş başbakanıydı.
Bazıları bizim Haniye'ye gösterdiğimiz ilgiyi hazmedemedi. Biz sizden mi izin alıp da bunların kararını verecektir. Biz milletimizden gerekli izni aldık ve adımlarımızı buna göre atıyoruz.