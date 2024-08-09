STK’lardan sosyal medya üzerinden dijital faşizme peş peşe tepki

Rezalete geçit yok: Sapkın LGBT ve terör propagandası yapan Roblox kapandı

TÜGVA, HAK-İŞ Konfederasyonu, Milli İrade Platformu , Diyanet-Sen, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İletişim Platformu, Yeşil Yıldız Derneği, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve UMED sosyal medya üzerinden Dijital Faşizme tepki gösterdiler.

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Son dönemde hakikati sansürleme, cinsel saldırı, istismar ve özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi birçok riski barındıran sosyal medya platformlarına tepki gösteren STK'lar, #DijitalFaşizm etiketiyle sosyal medyada kampanya yürüttüler.