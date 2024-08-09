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STK’lardan sosyal medya üzerinden dijital faşizme peş peşe tepki

TÜGVA, HAK-İŞ Konfederasyonu, Milli İrade Platformu, Diyanet-Sen, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İletişim Platformu, Yeşil Yıldız Derneği, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve UMED sosyal medya üzerinden Dijital Faşizme tepki gösterdiler.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 00:28 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 01:44
STK’lardan sosyal medya üzerinden dijital faşizme peş peşe tepki 1

TÜGVA, HAK-İŞ Konfederasyonu, Milli İrade Platformu, Diyanet-Sen, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İletişim Platformu, Yeşil Yıldız Derneği, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve UMED sosyal medya üzerinden Dijital Faşizme tepki gösterdiler.

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STK’lardan sosyal medya üzerinden dijital faşizme peş peşe tepki 2

Son dönemde hakikati sansürleme, cinsel saldırı, istismar ve özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi birçok riski barındıran sosyal medya platformlarına tepki gösteren STK'lar, #DijitalFaşizm etiketiyle sosyal medyada kampanya yürüttüler.

STK’lardan sosyal medya üzerinden dijital faşizme peş peşe tepki 3

Instagram ve oyun platformu Roblox'a getirilen erişim kısıtlamasını desteklediklerini açıklayan Sivil Toplum Örgütleri, güvensiz dijital ortamlardan çocukların ve gençlerin uzak tutulmasının gerekliliğine vurgu yaptılar.

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