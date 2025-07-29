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Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer çalımı! Miralem Pjanic detayı

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Shakhtar'a evinde 4-2 yenilen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, Trabzonspor'un da istediği yıldız futbolcuya talip oldu.

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Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer çalımı! Miralem Pjanic detayı

David Jurasek'i kiralayıp Orkun Kökçü ve Tammy Abraham'ı tapusuyla transfer eden Beşiktaş'ta birçok yıldızla görüşmeler sürüyor. Siyah beyazlılar, Fırtına'nın da takibindeki oyuncu için girişimlere başladı.

Arthur Melo (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Arthur Melo (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

İtalya'nın önde gelen spor sitelerinden Football Italia'nın haberine göre, Juventus, Arthur Melo'yu kadrosunda düşünmüyor ve oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Beşiktaş ise bu gelişme üzerine harekete geçti. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı orta sahanın durumunu sordu ve İtalyan devinden bilgi aldı.

Arthur Melo (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Arthur Melo (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

LA LIGA'DA SESSİZ BİR DÖNEM GEÇİRDİ
2024-2025 sezonunun ikinci yarısında İspanya La Liga ekiplerinden Girona'da kiralık olarak forma giyen Arthur, burada 15 maçta süre aldı ancak gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Performansı beklentilerin altında kalan 27 yaşındaki futbolcu, yeniden çıkış yakalamak istiyor.

Arthur Melo (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Arthur Melo (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

BEŞİKTAŞ'TA PJANIC HATIRLATMASI
Transferde dikkat çeken bir detay da Miralem Pjanic ile Arthur Melo arasındaki bağlantı oldu. 2020 yılında Juventus ile Barcelona arasında gerçekleşen takasta Arthur Melo, Pjanic karşılığında İtalyan ekibine transfer olmuştu. Hatırlanacağı üzere Pjanic, 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Arthur Melo (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Arthur Melo (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE NABIZ YOKLUYOR
Beşiktaş yönetimi, Arthur Melo transferinde süreci yakından takip ediyor. Juventus'un oyuncuyu bonservisiyle mi yoksa kiralık olarak mı göndereceği netlik kazanmazken, siyah-beyazlıların maaş yükü ve oyuncunun talepleri konusunda detaylı analiz yaptığı öğrenildi.

BEKLE-GÖR SÜRECİ BAŞLADI
Beşiktaş'ın orta sahada tecrübeli bir isme yönelmesi sürpriz değil. Arthur Melo, kariyerinde hem La Liga hem Serie A gibi üst düzey liglerde önemli deneyimler yaşadı. Juventus ile yollarını ayırması halinde, siyah-beyazlıların transferde adım atması bekleniyor. Ancak anlaşma için oyuncunun maaş talepleri ve Juventus'un beklentileri belirleyici olacak.

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