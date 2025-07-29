Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer çalımı! Miralem Pjanic detayı

BEŞİKTAŞ'TA PJANIC HATIRLATMASI Transferde dikkat çeken bir detay da Miralem Pjanic ile Arthur Melo arasındaki bağlantı oldu. 2020 yılında Juventus ile Barcelona arasında gerçekleşen takasta Arthur Melo, Pjanic karşılığında İtalyan ekibine transfer olmuştu. Hatırlanacağı üzere Pjanic, 2021-2022 sezonunda Beşiktaş 'ta kiralık olarak forma giymişti.

Arthur Melo (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE NABIZ YOKLUYOR

Beşiktaş yönetimi, Arthur Melo transferinde süreci yakından takip ediyor. Juventus'un oyuncuyu bonservisiyle mi yoksa kiralık olarak mı göndereceği netlik kazanmazken, siyah-beyazlıların maaş yükü ve oyuncunun talepleri konusunda detaylı analiz yaptığı öğrenildi.

BEKLE-GÖR SÜRECİ BAŞLADI

Beşiktaş'ın orta sahada tecrübeli bir isme yönelmesi sürpriz değil. Arthur Melo, kariyerinde hem La Liga hem Serie A gibi üst düzey liglerde önemli deneyimler yaşadı. Juventus ile yollarını ayırması halinde, siyah-beyazlıların transferde adım atması bekleniyor. Ancak anlaşma için oyuncunun maaş talepleri ve Juventus'un beklentileri belirleyici olacak.