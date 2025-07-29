Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer çalımı! Miralem Pjanic detayı

David Jurasek'i kiralayıp Orkun Kökçü ve Tammy Abraham'ı tapusuyla transfer eden Beşiktaş'ta birçok yıldızla görüşmeler sürüyor. Siyah beyazlılar, Fırtına'nın da takibindeki oyuncu için girişimlere başladı.
İtalya'nın önde gelen spor sitelerinden Football Italia'nın haberine göre, Juventus, Arthur Melo'yu kadrosunda düşünmüyor ve oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Beşiktaş ise bu gelişme üzerine harekete geçti. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı orta sahanın durumunu sordu ve İtalyan devinden bilgi aldı.
LA LIGA'DA SESSİZ BİR DÖNEM GEÇİRDİ
2024-2025 sezonunun ikinci yarısında İspanya La Liga ekiplerinden Girona'da kiralık olarak forma giyen Arthur, burada 15 maçta süre aldı ancak gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Performansı beklentilerin altında kalan 27 yaşındaki futbolcu, yeniden çıkış yakalamak istiyor.