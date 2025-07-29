Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı'nda 1,5 milyon varil kapasite var. Şu anda malum bir akış yok. Aktığı zamanda da zaten hiçbir zaman tam kapasite olmadı. Biz bu hattı çalışır vaziyette tutmak için geçtiğimiz yıllarda çok yatırım yaptık. Yeni anlaşma taslağında bu hattın 'full' (tam kapasite) kullanılmasını sağlayacak bir mekanizmanın olması lazım dedik. Gönderdiğimiz metin de o minvalde bir metin."

Bayraktar, metinde hattın güneye uzatılmasına yönelik bir seçenek bulunduğunu belirterek, "Hattın tamamının Irak'tan gelen petrolle dolması gerekmiyor. O rakamlara gelebilmek için zaten hattın güneye ulaşması lazım. Irak'ta mevcutta orta noktaya kadar getirdikleri bir hat var. O hattın akıbeti ne oldu, ne olacak, nereye gidecek bilmiyoruz. En son Hürmüz konusu çıktı biliyorsunuz. Bu şunu gösteriyor, aslında ihracat rotasını çeşitlendirmek onlar için de iyi. Hattın tamamlanması için son tarih olarak 2026 Temmuz'u verdik. Ondan önce de bitmesinde fayda olur." değerlendirmesinde bulundu.

ELEKTRİKTE SIKINTI YOK

Bayraktar, Türkiye'de hava sıcaklıklarının artmasıyla elektrik talebinin arttığını ancak elektrik üretim hatlarında bir sorun yaşanmadığını aktardı.

Elektrikte tüketim rekorları kırıldığını vurgulayan Bayraktar, "Yangınlardan etkilenmesinden korktuğumuz santralleri kapatmak durumunda kaldık. Ondan dolayı birkaç saatlik bir sıkıntımız oldu ama sorun olmadı. Bandırma'da santrale yaklaşan bir yangın söz konusu oldu. Onun dışında bir şey yok."değerlendirmesinde bulundu.