TRT EBA TV LGS YKS soru çözüm saati! 2 Mayıs EBA TV LGS YKS soru çözümleri izle!

EBA TV LGS YKS soru çözümleri izle! TRT EBA TV LGS YKS soru çözüm saati her Cumartesi ve Pazar günü ekranlara geliyor. YKS ve LGS sınavlarına girecek öğrenciler için bir hazırlık sınavı niteliği de taşıyan programlar ile öğrenciler sınavlara daha hazırlıklı hale gelecek. EBA TV'de her Cumartesi ve Pazar soru çözümleri yayını olacak.
EBA TV'DE SINAV ÖZEL YAYINI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, LGS ve YKS hazırlığı yapan öğrenciler için TRT EBA TV'de hafta sonları "Sınav Özel Yayını" hazırladıklarını duyurdu. Öğrencilerin, yüzlerce soru çözümüne ve anlatımına kumandanın tek tuşuna basarak ulaşabileceklerini kaydeden Bakan Selçuk, ders saatlerine ilişkin linki de paylaştı.
Alınan bilgiye göre, EBA Platformu Akademik Destek Sistemi'nde sınava hazırlık yapan öğrenciler için dijital eğitim hizmetlerini kullanıma açan MEB, bunun yanında LGS kapsamındaki merkezi sınava ve YKS'ye hazırlık yapan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin tamamına haftada 37 saate varan canlı ders uygulamasını da başlattı.
TRT EBA TV kanallarında da ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik yeni bir uygulama hafta sonu başlıyor. Buna göre, LGS'ye hazırlanan öğrenciler, sınavda sorumlu oldukları birinci dönem derslerine ilişkin soru çözümlerinden oluşan özel yayını EBA TV ortaokul kanalından takip edebilecek.
YKS hazırlık öğrencilerinin sorumlu olduğu derslerin yer aldığı soru çözümü özel yayın kuşağı da EBA TV lise kanalından izlenebilecek.
Söz konusu yayınlar cumartesi ve pazar günleri yapılacak.
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EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750
EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?
3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.
Hangi kanallar olacak?
EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılaacaktır.
EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?
Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.
Öğrenciler gün boyu TV başında mı olacaklar?
Öğrenciler EBA TV'den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecektir.
EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?
Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.
Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.
Dersi hangi öğretmenler anlatıyor?
Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor.