TRT EBA TV LGS YKS soru çözüm saati! 2 Mayıs EBA TV LGS YKS soru çözümleri izle!

EBA TV LGS YKS soru çözümleri izle! TRT EBA TV LGS YKS soru çözüm saati her Cumartesi ve Pazar günü ekranlara geliyor. YKS ve LGS sınavlarına girecek öğrenciler için bir hazırlık sınavı niteliği de taşıyan programlar ile öğrenciler sınavlara daha hazırlıklı hale gelecek. EBA TV'de her Cumartesi ve Pazar soru çözümleri yayını olacak.

EBA TV'DE SINAV ÖZEL YAYINI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, LGS ve YKS hazırlığı yapan öğrenciler için TRT EBA TV'de hafta sonları "Sınav Özel Yayını" hazırladıklarını duyurdu. Öğrencilerin, yüzlerce soru çözümüne ve anlatımına kumandanın tek tuşuna basarak ulaşabileceklerini kaydeden Bakan Selçuk, ders saatlerine ilişkin linki de paylaştı.

Alınan bilgiye göre, EBA Platformu Akademik Destek Sistemi'nde sınava hazırlık yapan öğrenciler için dijital eğitim hizmetlerini kullanıma açan MEB, bunun yanında LGS kapsamındaki merkezi sınava ve YKS'ye hazırlık yapan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin tamamına haftada 37 saate varan canlı ders uygulamasını da başlattı.