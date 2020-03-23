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başvurusu yapacaklar dikkat! ALES başvuruları bugün sona eriyor

Son dakika haberi... ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na () başvuru süresi bugün sona erecek. Adaylar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'a ertelenen sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-ALES kılavuzundan ulaşabilecek.

  • Eğitim
  • 23.03.2020 12:00
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 12:00
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Dikkat! Bugün saat 23.59'da sona erecek

'nin internet sitesinden yer alan duyuruya göre 'e başvurular, elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

Başvurular, bugün saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'a ertelenen sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-ALES kılavuzundan ulaşabilecek.

Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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