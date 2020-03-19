ÖSYM son dakika MSÜ, YDS ALES sınavları ertelendi mi? Sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs nedeniyle alınacak önlemleri açıklamıştı. Gelecek aylarda yapılacak LYS ve YKS sınavlarının ertelenebileceği açıklamada yer almıştı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihine alındı. ÖSYM güncel sınav takvimi haberimizde.