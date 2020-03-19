Bugünkü
Takvim

MSÜ, YDS ALES sınavları hangi tarihte, ne zaman yapılacak? son dakika MSÜ, YDS ALES sınavları ertelendi mi?

son dakika MSÜ, YDS ALES sınavları ertelendi mi? Sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. MSÜ, YDS ALES sınavları hangi tarihte, ne zaman yapılacak? Sorularının yanıtları sayfamızda yer alıyor. ÖSYM, yüksek öğretim programlarında okumak isteyen öğrencilerin bilgi düzeylerini ve okumak istedikleri yüksek öğretim programına yeterliliklerini ölçen sınavları hazırlayan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kurumudur. ÖSYM; Yüksek öğretim Kuruluna bağlı okulların seçme ve yerleştirme işlemlerini yürütür. Yüksek öğretim Kuruluna bağlı olarak çalışan bir kuruluştur. 19 Kasım 1974'de kurulmuştur.

  • Eğitim
  • 20.03.2020 09:38
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:24
ABONE OL
ÖSYM son dakika MSÜ, YDS ALES sınavları ertelendi mi?

ÖSYM son dakika MSÜ, YDS ALES sınavları ertelendi mi? Sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs nedeniyle alınacak önlemleri açıklamıştı. Gelecek aylarda yapılacak LYS ve YKS sınavlarının ertelenebileceği açıklamada yer almıştı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihine alındı. ÖSYM güncel sınav takvimi haberimizde.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Eğitim MSÜ, YDS ALES sınavları hangi tarihte, ne zaman yapılacak? ÖSYM son dakika MSÜ, YDS ALES sınavları ertelendi mi?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri