YKS ertelendi mi? 2020 YKS, KPSS, LGS, DGS, ALES, MSÜ sınav tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM sınav takvimi öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Ülkemizde Koronavirüsle mücadele son hızıyla sürerken, virüsle mücadele kapsamında eğitim öğretimde uzaktan eğitim modeline geçildi. ÖSYM tarafından 9 sınavın da ertelendiği duyuruldu. Öğrenciler şimdi de lise ve üniversite sınavlarının ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Peki, 2020 YKS ertelendi mi? İşte detaylar…
2020 YKS ERTELENDİ Mİ?
YKS'nin ertelenmesine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Pandeminin ilerlemesine göre üniversite giriş sınavı için yeni bir karar alınabilir.
ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. YKS 2020 sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.
YKS GEÇ BAŞVURU UZATILDI
ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 18-19 Mart 2020 tarihleri olarak duyurulan 2020-YKS geç başvuru günleri, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinden dolayı, 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.
Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59'a kadar 2020-YKS geç başvurularını yapabileceklerdir.
ÖSYM ERTELENEN SINAVLAR!
ÖSYM tarafından koronavirüs salgını dolayısıyla sınav tarihleri güncellendi.
Tam 9 sınav ertelenirken, liste şöyle:
- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,
- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,
- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,
- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,
- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,
- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,
- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,
- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının(2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,
- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde
yapılmasına karar verilmiştir.
MEB ERTELENEN SINAVLAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı'nı ise 5 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.
Bakanlık, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.
Bakan Selçuk, "25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik" diye konuştu.
ERDOĞAN'DAN ERTELEME SİNYALİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın uyarısı yaptı, "En çok hassasiyet göstermemiz gereken husus, insanlarla mesafemize dikkat göstermek" dedi. Cumhurbaşkanı, Haziran ayında yapılması planlanan, lise ve üniversite sınavlarının da ertelenebileceğini açıkladı.
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