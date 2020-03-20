MSÜ iptal mi? 2020 MSÜ, YDS, ALES ertelendi mi? 2020 yılı için ÖSYM'nin sınav dönemi yaklaşırken, yeni tip koronavirüs nedeniyle tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Okulların tatil edilmesi kararının ardından bazı sınavlar da ertelendi. Türkiye virüs nedeniyle karantina altına girerken, ÖSYM bazı sınavları ertelediğini duyurdu. ÖSYM ertelenen sınavlar listesi de öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, 2020 MSÜ ertelendi mi? MSÜ iptal mi? MSÜ, YDS, ALES ertelendi mi? Yüzbinlerce öğrencinin girmesinin beklendiği MSÜ sınavı normal şartlarda 29 Mart tarihinde yapılacaktı. İşte ertelenen sınavlar hakkında merak edilenler…
2020 MSÜ ERTELENDİ Mİ?
29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihine ertelendi.
2020 YDS ERTELENDİ Mİ?
12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak.
2020 ALES ERTELENDİ Mİ?
3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde
20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verildi.
2020 YKS ERTELENDİ Mİ?
YKS sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başkan Erdoğan yaptığı son açıklamada; gerekirse üniversite ve lise giriş sınavlarının ertelenebileceğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan son dakika YKS ve LGS açıklaması geldi. Selçuk açıklamasında; "Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı." dedi.
ERTELENEN SINAVLAR LİSTESİ!
Önlemler kapsamında 9 sınav ertelendi. Ertelenen sınavlar ve yeni tarihleri şöyle:
- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,
- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,
- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,
- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,
- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,
- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,
- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,
- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,
- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.