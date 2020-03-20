MSÜ iptal mi? 2020 MSÜ, YDS, ALES ertelendi mi? 2020 yılı için ÖSYM'nin sınav dönemi yaklaşırken, yeni tip koronavirüs nedeniyle tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Okulların tatil edilmesi kararının ardından bazı sınavlar da ertelendi. Türkiye virüs nedeniyle karantina altına girerken, ÖSYM bazı sınavları ertelediğini duyurdu. ÖSYM ertelenen sınavlar listesi de öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, 2020 MSÜ ertelendi mi? MSÜ iptal mi? MSÜ, YDS, ALES ertelendi mi? Yüzbinlerce öğrencinin girmesinin beklendiği MSÜ sınavı normal şartlarda 29 Mart tarihinde yapılacaktı. İşte ertelenen sınavlar hakkında merak edilenler…