Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversite yerleştirmeleriyle ilgili yayınladığı rapora göre, üniversitelerde 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Buna göre, 2019 için ayrılan 824 bin 694 kontenjanın 753 bin 461'ine yerleştirme yapılarak, doluluk oranı yüzde 91.36 oldu. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

