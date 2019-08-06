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  • 07.08.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 11:29

7 Ağustos YKS lar işte sayısal veriler!

'ün YKS 'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, lisans ve ön lisans programlarında larda geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 19-23 Ağustos arasında alınacak.

Üniversite ek kontenjan taban puanlar nedir?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversite yerleştirmeleriyle ilgili yayınladığı rapora göre, üniversitelerde 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Buna göre, 2019 için ayrılan 824 bin 694 kontenjanın 753 bin 461'ine yerleştirme yapılarak, doluluk oranı yüzde 91.36 oldu. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

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