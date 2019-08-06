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  • 07.08.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 16:26

ve kredi nasıl çıkar?

KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor. Gençlik ve spor bakanlığının bünyesinde hizmet veren kredi yurtlar kurumu kyk, her yıl öğrencilere başbakanlık bursu olarak bilinen karşılıksız burs ve öğrenin kredisi imkanı ile kalacak yurt imkanları sunmaktadır.

KYK ücretsiz karşılıksız burs ve kredi nasıl çıkar?

YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı. Şimdi binlerce üniversiteli yurt ve burs olanaklarını araştırıyor. Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

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