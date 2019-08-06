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  • 07.08.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 15:26

E-bursum rapor sonucuna göre: İşte

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı ama burs miktarları ise oldukça fazla merak ediliyor. E-bursum rapor sonucuna göre, 30 kurumun verdiği burs miktarı 115 milyon 839 bin 400 TL. Bu miktar 33 bin 943 öğrenciye dağıtıldı. Lisans öğrencileri için öğrenci başına düşen aylık burs miktarı ise 418 TL.

Aylık burs miktarı 418 TL! İşte karşılıksız burs veren kurumlar

E-bursum tarafından Türkiye'de bir ilk olarak burs ekosisteminde detaylı bir analiz eksikliğine istinaden hazırlanan Türkiye Burs Analizi Raporu'nun sonuçları açıklandı. 2019 yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere geri ödemesiz (karşılıksız) burs veren kurumlar listesini sizler için derledik... Listede bazı kurum ve kuruluşlar ilköğretim okullarına karşılıksız burs verirken bazıları ise lise ve üniversite öğrencilerine vermeyi tercih ediyor.

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