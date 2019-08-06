KYK burs kredi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

kyk.gov.tr: YKS tercih yerleştirme sonucu açıklandı. Sonuçlara bakan milyonlarca öğrenci üniversitelerini belirledi. Şimdi sıra kalacak yere geldi. Bu bağlamda öğrenciler KYK başvuru tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak açıklama bu nedenle yakından takip ediliyor. Peki, KYK başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte konu hakkında bazı bilgiler...