Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilecek olan burslara dair üniversite öğrencilerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) burs ücretlerindeki artış belli oldu. Bugün YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK burs başvurusu yapacak olan öğrenciler KYK burs miktarını araştırıyor. Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir. Peki 2019 KYK burs ve kredi miktarı kaç para? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar?