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  • 30.07.2019 11:39
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 11:39

MEB iş takvimi: ? 2019 2020 yapılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan iş takvimine göre, okulların açılacağı tarih belli oldu. Yaz tatilini sürdüren öğrenciler yeni döneme hazırlıklara başladılar. Şimdi ise okulların hangi tarihte açılacağı merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2019 2020 yapılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılmasına kısa süre kaldı. Lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gidecekleri okulu öğrenen öğrenciler yeni döneme hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz günlerde de anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf okul bilgileri belli olmuştu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2019 2020 ara tatiller ne zaman yapılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...

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