Okulların açılmasına kısa süre kaldı. Lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gidecekleri okulu öğrenen öğrenciler yeni döneme hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz günlerde de anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf okul bilgileri belli olmuştu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2019 2020 ara tatiller ne zaman yapılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...