Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde (MAÖL) eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler ile kayıt yenileme yapacak öğrenciler, bakanlıktan gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. Kayıt takvimini merak eden öğrenciler, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman? 2019 2020 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 AÖL iş takvimi henüz yayınlanmadı. İş takviminin yayınlanması ile birlikte kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri belli olacak. Bir önceki dönem için kayıtlar 3 - 28 Eylül 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Buna göre, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi AÖL kayıtlarının Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.