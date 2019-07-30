Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Sınav sonuçlarının ardından tercih yapmaya hak kazanan adaylar bugünden itibaren tercih bildiriminde bulunacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı tercih yapacak adaylar için tercih sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Tercihler ile ilgili tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman bitiyor? Kaç tercih hakkı var? İşte 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercihlerine dair tüm detaylar...

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, sözleşmeli öğretmen adayları 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda daha önce 20 tercih hakkı olan sözleşmeli öğretmenler 40 okul tercihinde bulunabilecek.