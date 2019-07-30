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  • 30.07.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 10:12

tercih ekranı giriş: 2019 MEB tercihler nasıl yapılır? Kaç tercih hakkı var?

tercihleri bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 30 Temmuz'da başlayacak tercihlerin detayları belli oldu. Sözleşmeli öğretmen olabilmek için tercih bildiriminde bulunacak adayların tercih sayısı ile ilgili müjdeli haber geldi. Peki, ? Sözleşmeli öğretmenlikte kaç tercih hakkı var?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Sınav sonuçlarının ardından tercih yapmaya hak kazanan adaylar bugünden itibaren tercih bildiriminde bulunacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı tercih yapacak adaylar için tercih sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Tercihler ile ilgili tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman bitiyor? Kaç tercih hakkı var? İşte 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercihlerine dair tüm detaylar...

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, sözleşmeli öğretmen adayları 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda daha önce 20 tercih hakkı olan sözleşmeli öğretmenler 40 okul tercihinde bulunabilecek.

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