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Akdeniz'de iki düzensiz göçmen faciası: 10 kişi teknede ölü bulundu onlarcası kayboldu

Son dakika haberi! Akdeniz'deki iki düzensiz göçmen faciasında 10 kişi teknede ölü bulundu, onlarcası kayboldu. Düzensiz göçmenlere yardım eden yük gemisindekilerin 12 kişiyi kurtardığı ve İtalya Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettiği kaydedildi. Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 17:06 Güncelleme 17 Haziran 2024, 17:06
Akdeniz’de iki düzensiz göçmen faciası: 10 kişi teknede ölü bulundu onlarcası kayboldu

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Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmen teknelerinden birinin İtalya'nın güneyinde alabora olması sonucu en az 50 kişinin kaybolduğu, başka bir teknede 10 düzensiz göçmenin cansız bedenlerinin bulunduğu bildirildi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, ülkenin güneyindeki Kalabriya bölgesinin 100 mil açığında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olduğu belirtildi.

Düzensiz göçmenlere yardım eden yük gemisindekilerin 12 kişiyi kurtardığı ve İtalya Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettiği kaydedildi.

Kurtarılan göçmenlerin verdiği bilgiye göre, teknedeki en az 50 göçmen kayboldu.

Bölgede kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

10 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Orta Akdeniz'de düzensiz göç güzergahında yer alan Lampedusa Adası açıklarındaki teknede de 10 düzensiz göçmenin cansız bedenlerinin bulunduğu kaydedildi.

Aynı teknede 61 kişinin olduğu, bunlardan 51'inin sivil toplum kuruluşuna ait gemidekiler tarafından kurtarıldığı, 10'unun cansız bedenlerinin tekneden çıkarıldığı ifade edildi.

Bu kişilerin yolculuk sırasında egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olabilecekleri belirtildi.

Bu arada, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) derlediği verilere göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 17 Haziran'a kadar 749 düzensiz göçmen denizde kayboldu.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre ise 1 Ocak-17 Haziran döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 23 bin 725 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 55 bin 902 olarak kaydedilmişti.

AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU
Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da bazen Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması ya da egzoz gazından zehirlenme gibi nedenlerden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

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