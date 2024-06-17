Akdeniz’de iki düzensiz göçmen faciası: 10 kişi teknede ölü bulundu onlarcası kayboldu

Bu arada, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) derlediği verilere göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 17 Haziran'a kadar 749 düzensiz göçmen denizde kayboldu.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre ise 1 Ocak-17 Haziran döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 23 bin 725 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 55 bin 902 olarak kaydedilmişti.

AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.