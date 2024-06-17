Netanyahu



Esas amacın Türkiye'nin güneyinde İsrail'e uydu devlet kurmak olduğunu daha iyi algılamak için şu detaylara es geçmemek de fayda var;



NETANYAHU: "KÜRDİSTAN KURULMALI"



Gazze kasabı Netanyahu 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunarak bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıktı. Mossad ajanları bölgede faaliyetler yürüttü.

Yair Netanyahu'nun skandal paylaşımı



ARZ-I MEV'UD HEZEYANI 4 PARÇALI SÖZDE KÜRDİSTAN HARİTASI



Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da geçtiğimiz günlerde İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanı doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.



"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.



Şu sıralar Gazze'deki soykırım nedeniyle Türkiye'nin sert hamleleriyle karşı karşıya kalan İsrail, Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimlere destek vererek hem kendine 'uydu devlet' arayışına girdi hem de 'Arz-ı Mev'ud' emelleri doğrultusunda hareket etti.





ANKARA SADECE PKK'NIN DEĞİL İSRAİL'İN DE TEZGAHINI DAĞITTI



Ancak Ankara'nın kararlı tutumu ve Mehmetçik korkusu PKK'ya sandık toplattı.



Gelinen bu noktada Türkiye sadece PKK'nın teröristan tezgahını değil, hem ABD'nin hem de İsrail'in bölge üzerinde kirli ve sinsi emellerini bozguna uğrattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

