Gazze'de sistematik soykırıma imza atan terör devleti İsrail'in Arz-ı Mev'ud (vaat edilmiş topraklar) hezeyanı katlanarak büyüyor.
Durum öyle bir vaziyet aldı ki siyonist yapı bu durumu açık açık ilan etmekten geri durmuyor.
Gazze'de sistematik soykırıma imza atan terör devleti İsrail'in Arz-ı Mev'ud (vaat edilmiş topraklar) hezeyanı katlanarak büyüyor.
Durum öyle bir vaziyet aldı ki siyonist yapı bu durumu açık açık ilan etmekten geri durmuyor.
SİYONİST KATİLLERİN KOLUNDA ARZ-I MEV'UD PEÇİ
İsrail ordusunun katliamcı mensupları vaat edilmiş toprakları simgeleyen, aralarında Türkiye dahil 7 ülkenin de bulunduğu Arz-ı Mev'ud haritasını kollarına peç olarak taktı.
Böylelikle İsrail'in uzun vadedeki hedefinin Anadolu'nun güzide toprakları olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
BAŞKAN ERDOĞAN: HAMAS, GAZZE'DE ANADOLU'NUN İLERİ HAT SAVUNMASINI YAPIYOR
Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hamas'ın Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yaptığını' belirten tarihi açıklamalarına dikkat çekmekte fayda var.
Erdoğan, İsrail'in vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü Anadolu'ya dikeceğini belirterek "Hamas'ı destekliyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Sizde hiç mi vicdan yok? Bu azgın devlet eğer durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü Anadolu'ya dikecekler. Hamas, Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu anlamayacak kadar kör müsünüz? Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu'yu savunan Hamas'ın yanında durmaya devam edeceğiz" demişti.
SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ 'TERÖRİSTAN' SEÇİMLERİ VE İSRAİL PARMAĞI
Bu doğrultuda Suriye'nin kuzeyinde kurulan sinsi 'teröristan' planında İsrail'in parmağına da dikkat çekmekte fayda var.
Orta Doğu'da yalnızlaşan ve meşruiyetini kaybeden terör devlet İsrail, kendisine uydu olacak terörist devletler kurdurmanın peşinde. Bunun başında da PKK geliyor.
Esas amacın Türkiye'nin güneyinde İsrail'e uydu devlet kurmak olduğunu daha iyi algılamak için şu detaylara es geçmemek de fayda var;
NETANYAHU: "KÜRDİSTAN KURULMALI"
Gazze kasabı Netanyahu 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunarak bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıktı. Mossad ajanları bölgede faaliyetler yürüttü.
ARZ-I MEV'UD HEZEYANI 4 PARÇALI SÖZDE KÜRDİSTAN HARİTASI
Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da geçtiğimiz günlerde İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanı doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.
"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.
Şu sıralar Gazze'deki soykırım nedeniyle Türkiye'nin sert hamleleriyle karşı karşıya kalan İsrail, Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimlere destek vererek hem kendine 'uydu devlet' arayışına girdi hem de 'Arz-ı Mev'ud' emelleri doğrultusunda hareket etti.
ANKARA SADECE PKK'NIN DEĞİL İSRAİL'İN DE TEZGAHINI DAĞITTI
Ancak Ankara'nın kararlı tutumu ve Mehmetçik korkusu PKK'ya sandık toplattı.
Gelinen bu noktada Türkiye sadece PKK'nın teröristan tezgahını değil, hem ABD'nin hem de İsrail'in bölge üzerinde kirli ve sinsi emellerini bozguna uğrattı.