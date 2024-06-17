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Esas hedef Anadolu'nun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mev'ud'u kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanı

Terör devleti İsrail, Arz-ı Mev'ud (vaat edilmiş topraklar) hezeyanına kapılarak gözünü Anadolu'nun güzide topraklarına dikti. Gazze'de soykırım yapan siyonist ordunun kollarına Arz-ı Mev'ud haritalı askeri peç takıldı. Böylelikle uzun vadede esas hedefin Türkiye toprakları olduğu bir kez daha tescillendi. Tam da bu noktada Başkan Erdoğan'ın "Hamas, Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor" sözleri önem kazandı. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan, Ankara'nın baskısıyla iptal edilen 'teröristan' seçimlerindeki İsrail parmağına atlamamakta da fayda var.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 16:53 Güncelleme 17 Haziran 2024, 17:15
Esas hedef Anadolu’nun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mev’ud’u kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanı

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Gazze'de sistematik soykırıma imza atan terör devleti İsrail'in Arz-ı Mev'ud (vaat edilmiş topraklar) hezeyanı katlanarak büyüyor.

Durum öyle bir vaziyet aldı ki siyonist yapı bu durumu açık açık ilan etmekten geri durmuyor.

İsrail'in Arz- Mev'ud hezeyanıİsrail'in Arz- Mev'ud hezeyanı

SİYONİST KATİLLERİN KOLUNDA ARZ-I MEV'UD PEÇİ

İsrail ordusunun katliamcı mensupları vaat edilmiş toprakları simgeleyen, aralarında Türkiye dahil 7 ülkenin de bulunduğu Arz-ı Mev'ud haritasını kollarına peç olarak taktı.

İsrail ordu mensuplarının taktığı Arz-ı Mev'ud'lu peçİsrail ordu mensuplarının taktığı Arz-ı Mev'ud'lu peç

Böylelikle İsrail'in uzun vadedeki hedefinin Anadolu'nun güzide toprakları olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan


BAŞKAN ERDOĞAN: HAMAS, GAZZE'DE ANADOLU'NUN İLERİ HAT SAVUNMASINI YAPIYOR

Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hamas'ın Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yaptığını' belirten tarihi açıklamalarına dikkat çekmekte fayda var.

Erdoğan, İsrail'in vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü Anadolu'ya dikeceğini belirterek "Hamas'ı destekliyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Sizde hiç mi vicdan yok? Bu azgın devlet eğer durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü Anadolu'ya dikecekler. Hamas, Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu anlamayacak kadar kör müsünüz? Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu'yu savunan Hamas'ın yanında durmaya devam edeceğiz" demişti.

Türkiye İsrailin teröristan tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mevud hezeyanıTürkiye İsrailin teröristan tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mevud hezeyanı

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ 'TERÖRİSTAN' SEÇİMLERİ VE İSRAİL PARMAĞI

Bu doğrultuda Suriye'nin kuzeyinde kurulan sinsi 'teröristan' planında İsrail'in parmağına da dikkat çekmekte fayda var.

Orta Doğu'da yalnızlaşan ve meşruiyetini kaybeden terör devlet İsrail, kendisine uydu olacak terörist devletler kurdurmanın peşinde. Bunun başında da PKK geliyor.

NetanyahuNetanyahu

Esas amacın Türkiye'nin güneyinde İsrail'e uydu devlet kurmak olduğunu daha iyi algılamak için şu detaylara es geçmemek de fayda var;

NETANYAHU: "KÜRDİSTAN KURULMALI"

Gazze kasabı Netanyahu 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunarak bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıktı. Mossad ajanları bölgede faaliyetler yürüttü.

Yair Netanyahu'nun skandal paylaşımıYair Netanyahu'nun skandal paylaşımı

ARZ-I MEV'UD HEZEYANI 4 PARÇALI SÖZDE KÜRDİSTAN HARİTASI

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da geçtiğimiz günlerde İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanı doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.

"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.

Şu sıralar Gazze'deki soykırım nedeniyle Türkiye'nin sert hamleleriyle karşı karşıya kalan İsrail, Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimlere destek vererek hem kendine 'uydu devlet' arayışına girdi hem de 'Arz-ı Mev'ud' emelleri doğrultusunda hareket etti.



ANKARA SADECE PKK'NIN DEĞİL İSRAİL'İN DE TEZGAHINI DAĞITTI

Ancak Ankara'nın kararlı tutumu ve Mehmetçik korkusu PKK'ya sandık toplattı.

Gelinen bu noktada Türkiye sadece PKK'nın teröristan tezgahını değil, hem ABD'nin hem de İsrail'in bölge üzerinde kirli ve sinsi emellerini bozguna uğrattı.


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