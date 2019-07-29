Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları bugün başladı. Öğrenciler lise taban ve tavan puanlarına göre boş kalan kontenjanlardan tercih yapabilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak. Geçen yıl ilk defa yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav yerleştirmelerinin ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 19 bin 140 olan kontenjanı, bu sene 24 bin 360'a çıkarıldı. Bununla birlikte okullardaki yüzde 74 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 24'lük artışla yüzde 98'e yükseldi. İşte lise taban puanları ve boş kontenjanları! MEB'ten LGS boş kontenjanları açıklaması