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  • 30.07.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 09:01

Lise taban tavan puanları ve ları! Yerleştirmeye esas birinci nakil: 'ten ları açıklaması

Yerleştirmeye esas birinci nakil: Lise ve ları! 'ten ları açıklaması. LGS lise taban puanları ve boş kontenjanları yoğun ilgi görüyor. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam ediyor. Adaylar nakil tercih işlemlerini 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar. tercih sonuçlarının ardından yayınladığı raporda merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin tümüyle dolduğunu, Anadolu imam hatip liselerinin doluluk oranı da yüzde 99,9 olduğunu açıklamıştı. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 58'i birinci tercihindeki bir liseye yerleşirken, yüzde 99'u ilk üç tercihinde yer alan bir liseye girmeye hak kazandı.

Lise taban puanları ve boş kontenjanları nedir?

Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları bugün başladı. Öğrenciler lise taban ve tavan puanlarına göre boş kalan kontenjanlardan tercih yapabilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak. Geçen yıl ilk defa yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav yerleştirmelerinin ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 19 bin 140 olan kontenjanı, bu sene 24 bin 360'a çıkarıldı. Bununla birlikte okullardaki yüzde 74 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 24'lük artışla yüzde 98'e yükseldi. İşte lise taban puanları ve boş kontenjanları! MEB'ten LGS boş kontenjanları açıklaması

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