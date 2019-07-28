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  • 29.07.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 09:13

lise nakil sayfası! başladı mı? ?

? lise nakil sayfası! başladı mı? tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yüz binlerce öğrenci heyecanla sonuçların açıklanacağı anı bekliyor. Aynı zamanda lise nakillerinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki, lise nakil işlemi tarihleri açıklandı mı? Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak. Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Peki lise nakilleri ne zaman başlayacak? Lise nakil işlemi nasıl yapılır? İşte E-okul lise nakil

Lise nakil işlemi nasıl yapılır?

Yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları geçen hafta açıklanmıştı. LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilmişti. Öğrenciler şimdi "Lise nakilleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, lise nakil işlemi tarihleri açıklandı mı? Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Peki lise nakil işlemi nasıl yapılır? E-okul lise nakil boş kontenjan sayfası

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