Yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları geçen hafta açıklanmıştı. LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilmişti. Öğrenciler şimdi "Lise nakilleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, lise nakil işlemi tarihleri açıklandı mı? Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Peki lise nakil işlemi nasıl yapılır? E-okul lise nakil boş kontenjan sayfası