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  • 27.07.2019 17:09
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 17:09

? ? 2019 LGS yerleştirmeye esas nakil takvimi

Liselere kayıt işlemleri için araştırmalara sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil tercihleri için takvim belirlendi. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencielr ikinci tercihleri araştırıyor. Peki, ? ? İşte 2019 LGS yerleştirmeye esas nakil takvimi...

Liselere kayıt ne zaman başlayacak?

Liselere kayıt ne zaman başlayacak? 2019 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından liseye yerleştirmeler yapıldı. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ile okullarını değiştirmek isteyenler ikinci tercih dönemini beklemeye başladı. Öte yandan liselere kayıt ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Liselere kayıt ne zaman başlayacak? LGS ikinci tercihler ne zaman? İşte 2019 LGS yerleştirmeye esas nakil takvimi...

LİSELERE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirildiler.

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