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LGS taban-tavan puanları ve yüzdelik dilim 2019! Lise boş kontenjanları ve başarı sıralamaları

LGS 2019 taban puanları! Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan LGS'nin tercih sonuçları açıklandı. Merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Öğrencileri ise şimdi nakil dönemi bekliyor. Boş kontenjanlara göre tercih işlemleri gerçekleştirilecek.İşte 2019 LGS taban ve tavan puanları... Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS 2019 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte istediği lise yer yerleşmeyen öğrenciler nakil döneminde tercihlerini gerçekleştirecekler.

22.07.2019 14:32 - Son Güncelleme: 22.07.2019 14:32
LGS taban-tavan puanları ve yüzdelik dilim 2019! Lise boş kontenjanları ve başarı sıralamaları

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS 2019 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte istediği lise yer yerleşmeyen öğrenciler nakil döneminde tercihlerini gerçekleştirecekler.

LGS taban-tavan puanları ve yüzdelik dilim 2019! Lise boş kontenjanları ve başarı sıralamaları

MEB tarafından 2019 LGS kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları çerçevesinde ilk kez değerlendirme raporu hazırlandı.

Buna göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri tümüyle dolarken, Anadolu imam hatip liselerinin doluluk oranı da yüzde 99,9 oldu.

Bakanlığın mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için bir yılda attığı adımlar ve hayata geçirdiği projeler bu liselere ilgiyi artırdı.

LGS taban-tavan puanları ve yüzdelik dilim 2019! Lise boş kontenjanları ve başarı sıralamaları

Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınav yerleştirmelerinin ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 19 bin 140 olan kontenjanı, bu sene 24 bin 360'a çıkarıldı.

Bununla birlikte okullardaki yüzde 74 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 24'lük artışla yüzde 98'e yükseldi.

LGS taban-tavan puanları ve yüzdelik dilim 2019! Lise boş kontenjanları ve başarı sıralamaları

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2019 LGS boş kontenjanlar henüz belli olmadı.

LGS taban-tavan puanları ve yüzdelik dilim 2019! Lise boş kontenjanları ve başarı sıralamaları
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