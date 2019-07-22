LGS taban-tavan puanları ve yüzdelik dilim 2019! Lise boş kontenjanları ve başarı sıralamaları

MEB tarafından 2019 LGS kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları çerçevesinde ilk kez değerlendirme raporu hazırlandı.

Buna göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri tümüyle dolarken, Anadolu imam hatip liselerinin doluluk oranı da yüzde 99,9 oldu.

Bakanlığın mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için bir yılda attığı adımlar ve hayata geçirdiği projeler bu liselere ilgiyi artırdı.