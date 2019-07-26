Yaz tatili ne zaman bitiyor? Yeni eğitim öğretime hazırlıklar sürüyor. Anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf okul bilgileri belli olduktan sonra LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından yeni döneme hazırlanan öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2019-2020 okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Yeni dönemde ara tatiller ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...