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  • 26.07.2019 12:29
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 12:29

MEB'den son dakika açıklaması! ? 2019-2020 ? Ara tatiller...

? Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim ile birlikte 2019-2020 iş takvimini bildirdi. Öğrencilerin heyecanla beklediği yeni eğitim öğretim takvimi belli oldu. Peki, 2019-2020 okullar ne zaman açılacak? ? Yeni dönemde ara tatiller ne zaman yapılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatili ne zaman bitiyor? Yeni eğitim öğretime hazırlıklar sürüyor. Anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf okul bilgileri belli olduktan sonra LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından yeni döneme hazırlanan öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2019-2020 okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Yeni dönemde ara tatiller ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...

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