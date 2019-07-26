AÖL 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması ile sonuçların ne zaman açıklanacağını duyurdu. Herhangi bir nedenden dolayı eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrencilerden kredini notunu yükseltmeyi hedefleyen ve mezun olacak öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Peki, 2019 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıkl lise sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte ayrıntılar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.