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  • 26.07.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 11:51

Son dakika: tarihi belli oldu! 2019 Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6-7 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavına katılan öğrenciler, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırırken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika olarak duyurulan takvimde, sonuç tarihi bildirildi. Peki, 2019 ne zaman açıklanacak? Açıkl lise sonuçları nereden öğrenilebilecek?

AÖL sınav sonuçları için tarih belli oldu!

AÖL 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması ile sonuçların ne zaman açıklanacağını duyurdu. Herhangi bir nedenden dolayı eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrencilerden kredini notunu yükseltmeyi hedefleyen ve mezun olacak öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Peki, 2019 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıkl lise sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte ayrıntılar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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