DGS başarı sıralaması açıklandı mı? ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları bugün erişime açıldı. Büyük bir heyecanla sonuçlarına bakan öğrenciler bir yandan da tercih dönemini beklemeye başladı. Tercih öncesinde 4 yıllık geçiş yapılacak bölümler ile bölümlerin taban puanlarını merek eden öğrenciler, internet üzerinden araştırmalara geçti. Peki, DGS başarı sıralaması, taban tavan puanları açıklandı mı? 2019 DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümler neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS BAŞARI SIRALAMASI, TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2019 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercih kılavuzu yayınlanmadığı için DGS 4 yıllık bölümlerin taban puanları ile başarı sıralaması henüz belli açıklanmadı.

ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması, geçiş yapılacak bölümler ile bölümlerin taban puanları belli olacak. Kılavuz yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.