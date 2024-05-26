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Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa kupalarında kaç ön eleme oynayacak? Maç tarihleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar 24'üncü kez mutlu sona ulaşırken Fenerbahçe ikincilikle yetindi. Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kaldırma sevinci yaşarken Trabzonspor üçüncülükle teselli buldu. Başakşehir ise kötü başladığı sezonu Avrupa kupaları potasında tamamladı.Peki, Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa kupalarında kaç ön eleme oynayacak? Maç tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 23:48 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 23:48
Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa kupalarında kaç ön eleme oynayacak? Maç tarihleri belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 38'inci haftasına 99 puanla zirvede başlayan Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı ve sezonu şampiyon tamamladı.

Son dakika haberi! Galatasray Süper Lig şampiyonluğundan kaç lira ne kadar kazandı?

Yeşil beyazlı ekibi deviren sarı kırmızılılarda yönetim, teknik heyet ve futbolcular karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşadı.

Son dakika haberi! Galatasray Süper Lig şampiyonluğundan kaç lira ne kadar kazandı?

Maç biter bitmez de Türkiye ve dünyada binlerce kişi sokaklara dökülerek meşaleler yakıp marşlar söyleyerek kutlamalar gerçekleştirdi. Takımın İstanbul'a gelmesiyle coşku daha da artacak.

Son dakika haberi! Galatasray Süper Lig şampiyonluğundan kaç lira ne kadar kazandı?

Galatasary şampiyonluğun ardından dev bir gelirin de sahibi oldu. İşte Süper Lig'in yeni şampiyonunun kazandığı para.

Son dakika haberi! Galatasray Süper Lig şampiyonluğundan kaç lira ne kadar kazandı?

Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

Son dakika haberi! Galatasray Süper Lig şampiyonluğundan kaç lira ne kadar kazandı?

Cimbom şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39,8 milyon liralık primin de sahibi oldu.

Son dakika haberi! Galatasray Süper Lig şampiyonluğundan kaç lira ne kadar kazandı?

Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 241 milyon 291 bin lirayı buldu.

Son dakika haberi! Galatasray Süper Lig şampiyonluğundan kaç lira ne kadar kazandı?

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor.

Son dakika haberi! Galatasray Süper Lig şampiyonluğundan kaç lira ne kadar kazandı?

Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

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