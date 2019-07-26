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  • 26.07.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 10:54

YKS adayları dikkat! ÖSYM uyardı! 2019 YKS ? Tercih nasıl yapılır?

YKS tercihleri 23 Temmuz'da alınmaya başladı. Üniversite tercihleri için heyecan içinde olan adayların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. ÖSYM tarafından öğrenciler uyarı geldi. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman? İşte ÖSYM'nin takvimine göre, 2019 YKS tercih dönemi...

YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

YKS tercihlerinde son günler... ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da başlayan YKS tercihlerinde son viraja girildi. Uzun süredir hazırlıklarını sürdürdükleri YKS sınavının sonuçlarını öğrendikten sonra tercih yapacak öğrencilerden henüz tercih yapamayanların ellerinin çabuk tutmaları gerekiyor. Yayınlanan kılavuza göre tercihlerin bitmesine kısa bir süre kaldı. Peki, KS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman? İşte 2019 YKS tercihleri ile ilgili ayrıntılar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 23 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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