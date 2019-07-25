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  • 25.07.2019 14:54
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 14:54

2019 sonuçları açıklandı! ile sonuç sorgulama!

30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine na (2019-) ait sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına bugün saat 14.30’dan itibaren ’nin adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler. DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek. İşte ÖSYM ile sonuç sorgulama!

Binlerce öğrencinin beklediği gün geldi. 4 yıllık lisans programları için öğrencilerin girdiği DGS imtihan sonuçları bugün açıklanacak. DGS sınav sonuç ekranı ÖSYM tarafınca osym.Gov.Tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak. DGS sınav sonuçlarının 10.00-14.00 saatleri arasında açıklanması umut ediliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının peşinden tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan tercih kılavuzu kapsamında gerçekleştirilecek. 2 yıllık lisans bölümü öğrencilerinin 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için girmiş olduğu DGS imtihanı sonuçlarını açıklandığı an takvim.Com.Tr'de yer alacak. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip 'sonuçlarım' sekmesinden imtihan sonuçlarını öğrenebilecek.

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