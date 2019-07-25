25 Temmuz DGS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı indirme sayfası 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. On binlerce öğrenci şimdi heyecanla DGS sonuçlarını bekliyor. Sonuçlarla birlikte merak edilenler arasında DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.