ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınav (2019/DGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları araştırılmaya başlandı. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. İşte DGS taban tavan puanları kontenjan başarı sıralaması 4 yıllık üniversite DGS geçiş bölümleri