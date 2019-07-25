osym.gov.tr: 25 Temmuz DGS dikey geçiş sınav sonuçları ÖSYM sonuç TC ile sorgulama sayfası! DGS sonucu nereden bakılır? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? ÖSYM tarafından geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm detaylarıyla haberimizde... Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip 'sonuçlarım' sekmesinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçlar sayfasında adayın girdiği sınavlar listelenir ve son girilen sınav sonucu en üstte yer alır. Sonuçları açıklandığı anda 2019-DGS sonuçları yayında bulunan 'görüntüle' işlemini gerçekleştirerek sınav sonucunuza ulaşabilirsiniz.