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  • 25.07.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 10:12

DGS 2019 taban puanları açıklandı mı? 2019 DGS lisans Eczane Hizmetleri

DGS sınav sonuçları bugün erişime açılacak. Sınav sonuçlarına göre bölümüne geçiş yapmak isteyecek öğrenciler bölümün taban puanları bilgisini araştırmaya başladı. Peki, taban puanları açıklandı mı? 2019 DGS geçiş yapılacak bölümler arasında kaç?

DGS 2019 Eczane Hizmetleri taban puanları açıklandı mı?

Eczane Hizmetleri taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarını merak eden öğrenciler bir yandan da sonuçlarına göre tercih yapacakları Eczane Hizmetleri taban puanları bilgisini araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM tarafından müjdeli haber geldi mi? DGS 2019 Eczane Hizmetleri taban puanları açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS 2019 ECZANE HİZMETLERİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS kapsamında lisans programlarına tercih işlemleri bekleniyor. Ancak, ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Böylelikle DGS Eczane Hizmetleri taban puanları bilgisi de henüz belli olmadı. Yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte geçiş yapılacak bölümlere ait bilgiler belli olduktan sonra takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Sınava katılan öğrenciler, bu adres üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN (ÖSYM)

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