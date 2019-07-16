Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan iş takvimi ile birlikte yeni eğitim öğretim takvimi belli oldu. Okula başlama yaşında yapılan değişiklikle birlikte bu sene ilk defa okula başlayacak anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin kayıtlı olduğu okullar belirlendi. Okul kayıtlarını yaptıracak veliler, okulların başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Ara tatiller ne zaman yapılacak? 2019 ve 2020 eğtiim öğretim takvimi nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...