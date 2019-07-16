YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından açıklanması beklenen YKS sonuçları için geri sayım başladı. 15-16 Haziran'da sınava katılan öğrenciler sonuçlar için ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Yapılan duyuru ile birlikte sonuçların ne zaman açıkanacağı belli oldu. Peki, YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2019 YKS sonuçları ve tercihleri ile ilgili merak edilenler...

YKS TYT AYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.