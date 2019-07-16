Okul kayıtları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için anasınıfı, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları e-okul sistemine e-kayıt üzerinden gerçekleştirildi. İlk defa okula başlaycak öğrencilerin velileri "Çocuğum hangi okula kayıtlı" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki anasınıfı, ikokul ve ortaokul öğrencilerinin hangi okula kayıtlı olduğu nasıl öğrenilir? e-Kayıt sorgulama nasıl yapılır? İşte çocuğum hangi okula gidecek, sorusunun yanıtı...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

MEB tarafından 2019-2020 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin adres bilgilerine göre gideceği okulları belirledi.

Çocuğunuzun hangi okula gideceğini öğrenebilmek için ilk önce e-Okul sayfasını açın. e-Okul 'Duyurular' alanında yayınlanan "e-Kayıt İşlemleri" başlıklı duyuruya tıklayın.

Açılan sayfada kayıt yaptırmanız gereken okulu öğrencinin T.C. Kimlik numarası ve doğrum tarihi bilgisini girdikten sonra öğrenebilirsiniz.

E-KAYIT SORGULAMA: ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? TIKLA, ÖĞREN...