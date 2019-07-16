LGS yerleştirme sonuçları için geri sayım! MEB 2019 lise yerleştirme takvimini açıkladı

LGS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tercihler alınmış, tercih bildiriminde bulunan öğrenciler bekleyişe geçmişti. Yayınlanan takvim ile birlikte yerleştirme ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Şimdi ise sıra tercih sonuçlarında. Peki, 2019 lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

2019 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.