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  • 14.07.2019 23:23
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 23:36

ve cevapları yayımlandı mı? KPSS soruları ne zaman yayımlanacak? İşte bazı sorular...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bugün binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Adaylar şimdi heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinden adayların erişimine açılacak. Peki, ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte KPSS'de sorulan bazı sorular...

KPSS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Devlet memuru olmak isteyen binlerce aday bugün Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katıldı. KPSS'nin ardından KPSS soru ve cevapları için heyecanlı bekleyiş başladı. Konuyla ilgili ÖSYM'nin açıklama yapıp yapmadığı da merak konusu oldu. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte KPSS'de yer alan bazı sorular...

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Bugün gerçekleştirilen KPSS soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Soru ve cevaplar vatandaşların erişime açıldığı an haberimizin içinde yer alacaktır.

İşte sınavda yer alan bazı sorular...

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