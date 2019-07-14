2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) sınavının ilk oturumu sona erdi. Sınavın ardından sorular merak edilmeye başlandı. Özellikle sınava giren adaylar "Seyit Onbaşı'nın vurduğu geminin adı nedir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

SEYİT ONBAŞI'NIN VURDUĞU GEMİNİN ADI NEDİR?

OCEAN

Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean'a hafif bazı hasarlar verdiyse de, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı Ocean'a ağır yara verdi. Atılan mermi geminin su kesiminin biraz altına isabet ederek geminin anında yan yatmasına neden oldu, daha sonra Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean'da bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı.