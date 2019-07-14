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  • 14.07.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 20:00

2019 KPSS lisans sorusu: 'nın vurduğu geminin adı nedir?

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen KPSS'nin ardından gözler sınavın soru ve cevaplarına çevrildi. Sınavda dikkat çeken sorulardan birisi de "'nın vurduğu geminin adı nedir?" sorusu oldu. Peki, Seyit Onbaşı'nın vurduğu geminin adı nedir? İşte 2019 KPSS lisans sorusunun yanıtı...

Seyit Onbaşı'nın vurduğu geminin adı nedir?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) sınavının ilk oturumu sona erdi. Sınavın ardından sorular merak edilmeye başlandı. Özellikle sınava giren adaylar "Seyit Onbaşı'nın vurduğu geminin adı nedir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

SEYİT ONBAŞI'NIN VURDUĞU GEMİNİN ADI NEDİR?

OCEAN

Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean'a hafif bazı hasarlar verdiyse de, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı Ocean'a ağır yara verdi. Atılan mermi geminin su kesiminin biraz altına isabet ederek geminin anında yan yatmasına neden oldu, daha sonra Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean'da bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı.

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