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  • 14.07.2019 20:32
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 20:59

Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adanın adı nedir? KPSS lisans sorusunun yanıtı

Sınava giren adaylar şimdi merakla KPSS sorularını araştırıyor. On binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen KPSS'nin ardından gözler sınavın soru ve cevaplarına çevrildi. Sınavda dikkat çeken sorulardan birisi de "Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adanın adı nedir?" sorusu oldu. İşte o sorunun yanıtı...

Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adanın adı nedir?

KPSS soruları merak ediliyor. Bugün 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) sınavının ilk oturumu sona erdi. Sınavın ardından sorular merak edilmeye başlandı. Özellikle sınava giren adaylar "Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adanın adı nedir?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

ANTARKTİKA'DA TÜRK ÜSSÜNÜN BULUNDUĞU ADANIN ADI NEDİR?

HORSESHOE

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