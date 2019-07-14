Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adanın adı nedir? KPSS lisans sorusunun yanıtı

KPSS soruları merak ediliyor. Bugün 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) sınavının ilk oturumu sona erdi. Sınavın ardından sorular merak edilmeye başlandı. Özellikle sınava giren adaylar "Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adanın adı nedir?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
ANTARKTİKA'DA TÜRK ÜSSÜNÜN BULUNDUĞU ADANIN ADI NEDİR?
HORSESHOE
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