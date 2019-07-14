2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) sınavının ilk oturumu sona erdi. Sınavın ardından sorular merak edilmeye başlandı. Özellikle sınava giren adaylar "Milli Mücadele'de ikmal yolunun adı nedir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
MİLLİ MÜCADELE'DE İKMAL YOLUNUN ADI NEDİR?
İSTİKLAL YOLU
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.