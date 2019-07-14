Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 14.07.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 19:57

'de ikmal yolunun adı nedir? İşte KPSS lisans sorusunun yanıtı..

On binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen KPSS'nin ardından gözler sınavın soru ve cevaplarına çevrildi. Sınavda dikkat çeken sorulardan birisi de " ikmal yolunun adı nedir?" sorusu oldu. Peki, nun adı nedir? İşte 2019 KPSS lisans sorusunun yanıtı...

Milli Mücadele ikmal yolunun adı nedir? İşte KPSS lisans sorusunun yanıtı..

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) sınavının ilk oturumu sona erdi. Sınavın ardından sorular merak edilmeye başlandı. Özellikle sınava giren adaylar "Milli Mücadele'de ikmal yolunun adı nedir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

MİLLİ MÜCADELE'DE İKMAL YOLUNUN ADI NEDİR?

İSTİKLAL YOLU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriMilli Mücadele'de ikmal yolunun adı nedir? İşte KPSS lisans sorusunun yanıtı..
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri