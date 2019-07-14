2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) sınavının ilk oturumu sona erdi. Sınavın ardından sorular merak edilmeye başlandı. Özellikle sınava giren adaylar Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı sorusu hakkında araştırma yapmaya başladı.

BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN (BTC) HAM PETROL BORU HATTI HAKKINDA

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı ile başta Azeri petrolü olmak üzere, Hazar Bölgesi'nde üretilecek petrolün emniyetli, ekonomik ve çevresel açıdan uygun bir boru hattı sistemi aracılığıyla Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Ceyhan'a taşınması ve buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılması amaçlanmaktadır.