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  • 14.07.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 19:22

2019 lisans sorusunun yanıtı araştırılıyor! İşte boru hattı hakkında bilgiler

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 'nin ardından gözler sınavın soru ve cevaplarına çevrildi. Sınavda dikkat çeken sorulardan birisi de boru hattı sorusu oldu. Sınava katılan adaylar sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte 2019 KPSS lisans sorusuna ilişkin detaylar...

KPSS lisans sorusunun yanıtı araştırılıyor!

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) sınavının ilk oturumu sona erdi. Sınavın ardından sorular merak edilmeye başlandı. Özellikle sınava giren adaylar Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı sorusu hakkında araştırma yapmaya başladı.

BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN (BTC) HAM PETROL BORU HATTI HAKKINDA

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı ile başta Azeri petrolü olmak üzere, Hazar Bölgesi'nde üretilecek petrolün emniyetli, ekonomik ve çevresel açıdan uygun bir boru hattı sistemi aracılığıyla Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Ceyhan'a taşınması ve buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılması amaçlanmaktadır.

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