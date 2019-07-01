LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler en önce İstanbul olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İstanbul lise taban puanları, LGS tercih kılavuzu araştırılan mevzular arasında yer ediniyor. İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? MEB yaptığı son dakika açıklamasında tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar işlemlerini 12 Temmuz tarihine kadar tamamlayabilecekler. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr yada https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanıyor. İşlemleri e-okul üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezî imtihan puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise mahalli yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.