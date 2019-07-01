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  • 02.07.2019 08:53
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 08:53

lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri .meb.gov.tr'de! tam okul listesi!

tam okul listesi! lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri .meb.gov.tr'de. İstanbul lise taban ve tavan puanlar belli oldu. sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin ları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler İstanbul'da liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. İstanbul liseler 2019 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıklayacak. İşte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler en önce İstanbul olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İstanbul lise taban puanları, LGS tercih kılavuzu araştırılan mevzular arasında yer ediniyor. İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? MEB yaptığı son dakika açıklamasında tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar işlemlerini 12 Temmuz tarihine kadar tamamlayabilecekler. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr yada https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanıyor. İşlemleri e-okul üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezî imtihan puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise mahalli yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

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HaberlerEğitim Haberleriİstanbul lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri e-okul.meb.gov.tr'de! 2019 İstanbul tam okul listesi!
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