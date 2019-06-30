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  • 30.06.2019 23:50
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 23:50

nereden yapılacak? nelerdir?

Başarılı olmak için LGS'de ter döken yüz binlerce öğrenci tercih dönemini büyük bir heyecanla bekliyor. Tercih dönemi öncesinde öğrencilerin merakla araştırdığı sorular arasında " nereden yapılacak?" sorusu yer alıyor. LGS tercih işlemleri 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Peki, tercih yaparken nelere dikkat edilmelidir? İşte tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler....

LGS tercihleri nereden yapılacak?

LGS tercih dönemi için geri sayım başladı. LGS tercihleri 1 Temmuz'da başlayıp 12 Temmuz'da sona erecek. Tercih yapacak yüz binlerce öğrenci "LGS tercihleri nereden yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte LGS tercih dönemine dair merak edilenler...

LGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

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