LGS tercih dönemi için geri sayım başladı. LGS tercihleri 1 Temmuz'da başlayıp 12 Temmuz'da sona erecek. Tercih yapacak yüz binlerce öğrenci "LGS tercihleri nereden yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte LGS tercih dönemine dair merak edilenler...

LGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.