Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS tercihleri bugün başladı. LGS tercihleri 12 Temmuz tarihinde sona erecek. LGS kapsamında, tercih sürecinin tamamlanmasının arkasından, Türkiye genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleşecek. Şimdi öğrenciler lise taban ve tavan puanlarını merak ediyorlar. Lise taban puanları ile ilgili MEB açıklaması yapıldı. Haberimiz içerisinden tüm illerdeki liselerin puanlarına ulaşabilirsiniz. Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Peki LGS sınavsız öğrenci yerleştirme nasıl yapılacak.