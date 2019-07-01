Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 02.07.2019 08:50
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 08:50

2019 tercih kılavuzu ve lise ! LGS sınavsız nasıl yapılacak?

sınavsız öğrenci yerleştirme nasıl yapılacak? 2019 ve lise . () tarafından düzenlenen LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından liseye yerleştirme işlemlerinin başlaması için tercih işlemlerinin ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacağı adaylar ve velileri tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Yerel yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS tercihleri bugün başladı. LGS tercihleri 12 Temmuz tarihinde sona erecek. LGS kapsamında, tercih sürecinin tamamlanmasının arkasından, Türkiye genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleşecek. Şimdi öğrenciler lise taban ve tavan puanlarını merak ediyorlar. Lise taban puanları ile ilgili MEB açıklaması yapıldı. Haberimiz içerisinden tüm illerdeki liselerin puanlarına ulaşabilirsiniz. Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Peki LGS sınavsız öğrenci yerleştirme nasıl yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleri2019 LGS tercih kılavuzu ve 2019 LGS lise taban puanları! LGS sınavsız yerel öğrenci yerleştirme nasıl yapılacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri