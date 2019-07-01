GaleriGüncel

2019 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri! LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB LGS yerleştirme takvimi

LGS tercih işlemleri başladı. 2019 LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından lise tercihlerini yapacak olan öğrenciler, liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri bilgisine göre tercihlerini gerçekleştirecekler. MEB LGS yerleştirme takvimi yayınlandı. Peki, 2019 LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte 2019 LGS liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

01.07.2019 10:27 - Son Güncelleme: 01.07.2019 10:27
2019 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri! LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB LGS yerleştirme takvimi

LGS tercihleri 1 Temmuz itibarıyla işleme alınacak. Liseye geçiş yapabilmek için heyecan içinde bekleyişte olan öğrenciler sınav sonuçlarına göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini gerçekleştirecekler. Yazımızda tercih, yerleştirme işlemleri ve liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili detaylar yer alıyor. Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri bilgisini ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB LGS yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte 2019 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

2019 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri! LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB LGS yerleştirme takvimi

ÖZEL LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtları 27 Haziran - 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak.

2019 LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2019 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri! LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB LGS yerleştirme takvimi

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

LGS tercih işlemleri 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

2019 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri! LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB LGS yerleştirme takvimi

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

2019 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri! LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB LGS yerleştirme takvimi

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı CHP'li belediyelerin LGBT ahlaksızlığını öven paylaşımlara tokat gibi cevap
CHP'li belediyelerin LGBT ahlaksızlığını öven paylaşımlara tokat gibi cevap