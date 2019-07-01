2019 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri! LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB LGS yerleştirme takvimi
LGS tercih işlemleri başladı. 2019 LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından lise tercihlerini yapacak olan öğrenciler, liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri bilgisine göre tercihlerini gerçekleştirecekler. MEB LGS yerleştirme takvimi yayınlandı. Peki, 2019 LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte 2019 LGS liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
LGS tercihleri 1 Temmuz itibarıyla işleme alınacak. Liseye geçiş yapabilmek için heyecan içinde bekleyişte olan öğrenciler sınav sonuçlarına göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini gerçekleştirecekler. Yazımızda tercih, yerleştirme işlemleri ve liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili detaylar yer alıyor. Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri bilgisini ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB LGS yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte 2019 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
ÖZEL LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtları 27 Haziran - 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak.
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.
Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.