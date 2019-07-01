Özel okulların ücretleri bulunmuş olduğu yere bakılırsa averaj senelik 20 bin TL'den başlıyor, 128 bin TL'ye kadar çıkıyor. Servis, yiyecek, kitap, giyim gibi harcamaları da hesaba katınca ev ve otomobil fiyatını gözden çıkarmanız gerekiyor. Yabancı kolejlerde ücretler 100 bin TL'yi aşıyor. Bu yılki ücretler açıklanmadı sadece Robert Kolej'in, geçen yıl yatılı bölümü 128 bin TL'ydi. Normal olarak çocuğa yapılacak en büyük yatırım eğitim. Sadece bir otomobil hatta ufak bir ev fiyatını eline geçiren ücretler, aileleri zorluyor. İşte MEB özel lise kolej taban tavan puanları! 2019 - 2020 özel okul ücretleri özel okul fiyatları ne kadar oldu?