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  • 02.07.2019 08:51
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 08:51

YEP lise okul ları .meb.gov.tr'de! Anadolu liseleri, Fen liseleri tam okul listesi!

YEP lise okul ları lise taban puanları (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri) 2019 sınav sonuçları açıklandı mı? Ankara lise taban ve tavan puanlar belli oldu. LGS sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. Sınava giren ve na sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.

Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde. LGS tercihleri başladı. LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta Ankara olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2019 Ankara YEP lise okul taban puanları Ankara lise taban puanları (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri) LGS Yerleştirme Puanları-YEP 2019 MEB'in internet sayfası meb.gov.tr'den öğrenilecek. 2018 yılında lisenin mezunlarından 56 öğrenci tıp fakültesini, 27 öğrenci mühendislik fakültesi bölümlerini ve 2 öğrenci de hukuk bölümünü kazanmıştır. 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir

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HaberlerEğitim Haberleri2019 Ankara YEP lise okul taban puanları e-okul.meb.gov.tr'de! Ankara Anadolu liseleri, Fen liseleri tam okul listesi!
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